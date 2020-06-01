AKTOB Başkan Yardımcısı Kavaloğlu: "Avrupa'dan ciddi tatil rezervasyonu var" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi güçlü sağlık altyapısı sayesinde başarıyla sürdürmesi sonucu turizmde iptallerin durduğunu ve Avrupa pazarından temmuz ile ağustos için...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi güçlü sağlık altyapısı sayesinde başarıyla sürdürmesi sonucu turizmde iptallerin durduğunu ve Avrupa pazarından temmuz ile ağustos için ciddi rezervasyonlar geldiğini belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Turizm Yatırımcıları Derneğinin de yönetim kurulu üyesi olan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmde yeni bir başlangıç yaşadıklarını söyledi.

Turizmde artık deniz, kum ve güneşin yanına güvenlik ile hijyeni de ilave edeceklerini dile getiren Kavaloğlu, "Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelecek misafirlerimize güvenilir bir tatil garantisi vermek zorundayız." dedi.

Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlıklı turizm belgesi için 130 maddelik olmazsa olmazları yayımladığını hatırlatarak otellerde verecekleri hizmet ve hijyenin garantisi olarak 300 maddelik manifesto hazırladıklarını aktardı.

Manifestoyu internetten Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak yayımlayacaklarını bildiren Kavaloğlu, yeni dönemin zor olacağını ancak bunun üstesinden gelineceğini ifade etti.

"Türkiyesiz bir turizm artık dünyada olamaz"

Yeni dönemde de AB ülkelerinden çok turist kabul edeceklerini aktaran Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"AB birinci planda kendi içerisinde turizm hareketi başlatmaya niyetlendi ama Almanya'da bizi tercih eden, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seven insanlar var. En başta gurbetçilerimiz var. Onların da tepkisiyle Antalyasız ve Türkiyesiz bir turizm artık dünyada olamaz. Yurt dışından misafirlerimiz, temmuz ve ağustosa yaptırdıkları rezervasyonları iptal ettirmediler. Türkiye'yi onlar da izliyor. Türkiye, küresel salgın dönemini sağlık altyapısıyla çok iyi atlatınca rezervasyon iptalleri durdu. Avrupa pazarından temmuz ve ağustosta ciddi anlamda rezervasyonlarımız var."

"Hayal ettikleri tatili sunacağız"

Eylül ekim dönemi ve 2021'in kış dönemine yönelik de rezervasyonları kabul ettiklerine dikkati çeken Kavaloğlu, her hizmetin şeffaf sunulacağını söyledi.

Kavaloğlu, normal şartlarda Türkiye'ye en fazla Rusya, Almanya, İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin geldiğine değinerek şunları ifade etti:

"Türkiye salgınla mücadeleyi iyi yönettiği için şu anda hangi ülkeden turist kabul edeceğimize bizim karar vermemiz lazım. Onların da kendi içlerindeki problemleri halletmesi gerekiyor. Devletler arasındaki protokoller, uçuş planları çok önemli. Yeni normal dönem, aslında bir garanti dönemi. İnsanların sağlıklı tatil yapmalarını garanti ediyorduk yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni kurallarla bunu uygulayacağız. Misafirlerimiz, bunun bir kısmını farkına bile varmadan tatilini yapacak. Misafirlerimize hayal ettikleri tatili sunacağız, herkesin içi rahat olsun."

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece güzel günlerin yakın olduğunu dile getiren Kavaloğlu, turizmi Türkiye'nin yine yıldız sektörü yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA