Aktivistler, Göçmenlerle Dayanışma İçin Toplandı

Antikapitalistler ve DurDe platformlarınca "Göçmenlerle Dayanışma Aktivistler Toplantısı" düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Cezayir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, platformların "Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında "ırkçılık" ve "göçmenlerle dayanışmayı yaygınlaştırma" konuları ele alındı.

Burada konuşan yazar Roni Margulies, emperyalizm, kapitalizm, sömürgecilik, göçmenlik ve ırkçılık konularına değindi.

Irkçılığın, ekonomik kökenli ve kapitalizmle birebir ilişkili olduğunu, 19. yüzyıldan itibaren de bugünkü şeklini aldığını anlatan Margulies, "İnsanlar hayatlarını kurtarmak, savaştan veya yoksulluktan kaçmak veya daha iyi bir yaşam kurmak için göç ediyorlar. En kötü iş alanlarında çalışmayı kabul ediyorlar ve bunun karşılığında bir de 'Bunlar kötüdür, hırsızdır, kötü kokarlar, kötü yemekler yerler.' deniyor. Bütün bunlar Türkiye'de günümüzde duyduğumuz şeyler. İnsan olarak savaştan, ölümden ve açlıktan kaçanların saldırı altında kalmasına, en berbat koşullarda yaşamak zorunda bırakılmasına karşı çıkmak gerekir." diye konuştu.

Suriyeli aktivist Kashan Kor ise Türkiye'de Suriyelilerin yaşadığı ırkçılığın farklı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Kor, "Suriyeli bireylere karşı ırkçılığı en çok sol ve sol sosyal medyası televizyonları ve gazeteleri başlattı. Türkiye'deki iktidara karşı olup muhalefetini yapmak için de Suriyeliler kullanıldı. Bütün dünyada ve Türkiye'de zaten ırkçılık var ve Suriyelilere karşı ekstra bunlar da kullanıldı. Türkiye'de sosyal medya en çok bunun başını çeken yer." dedi.

Toplantıda daha sonra 16 Mart 2019'da kutlayacakları "Uluslararası Irkçılık Karşıtı Gün"de neler yapılabileceği ele alındı.

Kaynak: AA