Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek
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Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Kültür Sanat

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta Pedallıyoruz" projesi başladı.

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta Pedallıyoruz" projesi başladı.

Van Gölü'nün temizliğine dikkatin çekilmesi ve Bitlis ile Adıyaman'daki Nemrut dağlarının tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen proje kapsamında, 50 bisiklet tutkunu Nemrut Krater Gölü'nde bir araya geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin volkanik olması dolayısıyla buhar bacaları, ılık ve soğuk gölleriyle adeta bir doğa harikası olduğunu ifade eden Özel şöyle konuştu:

"Yaban hayatı ve endemik bitkilerin olduğu çok özel bir yerdir. Amacımız, bu özel yeri tanıtmak. Adıyaman'da tarihi bir Nemrut var. Bizim asıl amacımız, bu iki Nemrut'u buluşturmak. Bu kapsamda Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz Projesi'ni gerçekleştireceğiz. Burası yer yüzü cenneti olarak adlandırılıyor. Bu anlamda tanıtılması lazım. Yol güzergahında valilikler destelerini verecekler. Nemrut Kalderası doğal haliyle turizme açılmalıdır. Bu yol güzergahını markalaştırmak istiyoruz. İnsanların ilgisini buraya çekmek istiyoruz. Bu turumuzu geleneksel hale getirerek her yıl yapmak istiyoruz. Etkinliğe bu yıl 50 kişi katıldı."

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Tabiat Anıtı olarak ilan edilen ve 2010'de Avrupa Seçkin Destinasyonları kapsamına dahil edilen Nemrut Kalderası'nın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini anlattı.

Geçen yıl salgın nedeniyle etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güray, doğaseverlerin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir de doğaseverlere projelerinden ötürü teşekkür etti.

Ardından bisikletlerine binerek pedal çevirmeye başlayan aktivistler, 4 günde Adıyaman'daki Nemrut'a çıkmayı planlıyor.

Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek
Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek
Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek
Drone - Aktivistler Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta pedal çevirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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