Aktivist Burak Özgüner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

09.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:12

Alper KORKMAZ/ KADIKÖY'de arkadaşının evinde hayatını kaybeden aktivist Burak Özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı. Özgüner'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Burak Özgüner gece saatlerinde Kadıköy'de arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen Özgüner'in cenazesi, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"KISA YAŞAMINA BİR MÜCADELE SIĞDIRDI"

Ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önünde Burak Özgüner'in cenazesinin çıkmasını uzun süre bekledi. Özgüner'le birlikte bir derneğin yönetim kurulunda görev yapan 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur vefat haberini üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Burak Özgüner'in iyi bir vatandaş olduğunu ifade eden Onur, "Çok üzgünüz, çok yakın arkadaşımızdı. Özellikle hayvan, çevre, insan hakları konusunda çalışan bir aktivistti. İyi bir vatandaştı, hakkını hukukunu bilen. Çok seveni vardı, kısa yaşamına bence bir mücadele sığdırdı. Görev insanıydı, çok çalışırdı. Yeni bir dernek kurduk beraber çalışıyorduk. Deneye Hayır Derneği'ni kurmuştuk. Beraber yönetim kurulu üyeliğini yapıyorduk. Gece uykusunda vefat etmiş." dedi.Ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Burak Özgüner'in cenazesi 10 Kasım Pazar Büyükdere Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA