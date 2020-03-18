Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı" Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı" Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi için yetkililerden turizm destinasyonu geliştirilmesini istediklerini belirten aktivist Emin...

Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı"

BATMAN - Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi için yetkililerden turizm destinasyonu geliştirilmesini istediklerini belirten aktivist Emin Bulut, "Hasankeyf, bölgesinin en önemli turizm cazibe merkezi olacak potansiyele sahiptir, bu nedenle ilçe turizme kazandırılmalıdır" dedi.

Tarihi ilçede bulunan eserler yeni yerleşkeye taşındıktan sonra eski Hasankeyf'te tamamen boşaltıldı. Ilısu baraj suları da Hasankeyf'e ulaştı. Tarihi bin 300 yıla dayanan Roma köprüsü de tamamen sular altında kaldı. Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf'te turizm potansiyelinin olduğun ve bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Bulut, "Hasankeyf'in eski yerleşim yerinde toplamda 8 tarihi eser yeni Hasankeyf arkeopark alanına taşındı. Zeynel bey türbesi, kale kapısı, Koç Cami, Er Rızık Cami, İmam Abdullah türbesi, hamam ve diğer tarihi eserler müze park vadi dediğimiz bölge taşındı. Buradaki restorasyon yeniden yapılıp turizme kazandırılması için yeniden çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Umarız yetkililer buraya gezi güzergahı noktasında önemli bir geçiş yapmalarıdır. Eski köprüyü andıran yeni bir köprüde yapıldı vadide. Burası sadece Batman'ın değil Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli turizm cazibe merkezi olacak potansiyele sahiptir. Bu noktada biz yetkililerden ciddi anlamda buraya daha önemli bir şekilde turizm destinasyonu geliştirilmesini bekliyoruz. Burası turizme kazandırılmalı" dedi.

Kaynak: İHA