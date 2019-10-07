Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı
Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.
07.10.2019 12:51
Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.
Kaynak: Dunya.com