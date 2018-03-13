Aktif Yaşam Yaşlıları 'ANTEP Fıstığı' Filmini İzledi

Sosyal belediyeciliğin gerekliliği olan aktivitelerden birisini daha gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde bulunan yaşlıları sinema ile buluşturdu.

65 yaş üstü 200 üye, tek tek duraklarından alınarak Nakıp Ali sinemasına getirildi. Yaşlılardan oluşan grup Antep Fıstığı isimli sinema filmini izledi. Katılımcıların bazıları gençlik yıllarını yâd ederken bazıları ise, ilk defa sinemada film izlemiş olduğunu belirterek mutluluklarını dile getirdi.

Yaşlılar, "Bu tür etkinlikler daha çok yapılamlı. Böylelikle sosyal hayata daha çok yer edinebiliyoruz. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştular.

Aktif Yaşam Merkezi'nin yetkilileri ise, "Gaziantepimizin anlatıldığı bu filme bizler de destek olmak istedik. Hem yaşlılarımızın mutluluklarına hem de şehrimizin tanıtımına katkımız olsun istedik. Etkinliklerimizi çeşitlendirerek bu şehrin insanının sosyalleşmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar.