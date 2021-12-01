Aktif Yaş Alma Eğitimi Porto Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Haberler
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Aktif Yaş Alma Eğitimi Porto Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

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Aktif Yaş Alma Eğitimi Porto Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Valiliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Aktif Yaş Alma ve Yaşlı Dostu Kentler konuları üzerine yürütülen 2020-1-TR01-KA204-092414 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında yurtdışı eğitimlerimiz başladı.

Valiliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Aktif Yaş Alma ve Yaşlı Dostu Kentler konuları üzerine yürütülen 2020-1-TR01-KA204-092414 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında yurtdışı eğitimlerimiz başladı. Eğitimlerin ilk ayağı olan Portekiz ulus ötesi öğrenme-öğretme hareketliliği Porto Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 22-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Projenin iştirakçisi olan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür yardımcısı Harun HAZIR'ın da katıldığı eğitim süresince personelimiz "İletişim ve Bilgi" ile "Toplum ve Sağlık Hizmetleri" üzerine eğitimlere katılıp iyi uygulamaları yerinde gördü.

İspanya, Fransa ve Hollanda'da devam edecek eğitimler sayesinde uyarlanabilecek iyi uygulamalar Çanakkale'ye kazandırılacak olup yaşlı dost kent olma yolunda atılan adımlara devam edilecektir.

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