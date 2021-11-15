Aktif Yaş Alan Avrupalı Emektarlar Proje Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 190, 760 Avro bedelle hibe almaya hak kazanan "Aktif Yaş Alan Avrupalı Emektarlar" isimli Erasmus + Yetişkin Eğitimi projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı ilimizde gerçekleştirildi.

Valiliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler personelinin ev sahipliğinde Çanakkale/ Merkez Akşam Sanat Okulu ve Öğretmen Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı sonucunda projemizin tüm adımları detaylı bir şekilde gözden geçirilerek önümüzdeki süreçte yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olarak planlanan etkinliklerin gerekli içerik güncellemeleri sonuçlandırıldı. Planlanan etkinlikler sayesinde ilimizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın aktif, huzurlu ve mutlu bir "yaş alma" süreci içerisinde hayatlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Tarihi ve turistik birçok güzelliğe sahip ilimizin tanıtımı amacıyla misafirlerimizle birlikte Troya Müzesi, Troya Ören Yeri ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezine ziyaretler de gerçekleştirildi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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