Aktif Rasyosu ne demek? BDDK'dan Aktif Rasyosu açıklaması!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Aktif Rasyosu ne demek? BDDK'dan Aktif Rasyosu açıklaması!

24.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:13
Aktif Rasyosu ne demek? BDDK'dan Aktif Rasyosu açıklaması!

Aktif rasyo BDDK tarafından alınan son dakika kararıyla kaldırıldı. Peki, aktif rasyo ne demek? Ekonomi gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı sonun cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, "Aktif rasyo ne demek?" sorusunun cevabı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. Aktif rasyo BDDK tarafından alınan son dakika kararıyla kaldırıldı. Peki, aktif rasyo ne demek? Ekonomi gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı sonun cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, "Aktif rasyo ne demek?" sorusunun cevabı...

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) AÇIKLAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik etmek için uygulamaya geçilen aktif rasyosu hesaplamasına 31 Aralık itibarıyla son verildiğini açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen aktif rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda,

AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "

AKTİF RASYOSU NE DEMEK?

Pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirler normalleşme döneminde kaldırılıyor.

Analistler, pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirlerin normalleşme kapsamında birer birer kaldırıldığını belirtti. AR'nin özellikle pandemi döneminde bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olduğunu ifade eden analistler, bu uygulamanın pandemi sonrası dönemde kaldırılarak kredi büyümesinin makul seviyelere çekilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

İlgili Haberler

Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?
Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?
Tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?
Tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?
Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?
Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Demet Akbağ Demet Akalın Fatih Artman
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aktif Rasyosu ne demek? BDDK'dan Aktif Rasyosu açıklaması! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:13:22. #1.14#
title