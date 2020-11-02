Aktif fay hattı üzerinde olan illerimiz nelerdir? Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hattı üzerinde bulunmaktadır! Uzman isim tek tek illeri saydı...
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Aktif fay hattı üzerinde olan illerimiz nelerdir? Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hattı üzerinde bulunmaktadır! Uzman isim tek tek illeri saydı...

02.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:45
Aktif fay hattı üzerinde olan illerimiz nelerdir? Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hattı üzerinde bulunmaktadır! Uzman isim tek tek illeri saydı...

Türkiye'de aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu kentler arasında Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya yer alıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gözler aktif fay hatlarına çevrildi.Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattı mevcuttur. Bu kentler arasında Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya yer alıyor. Detaylar haberimizde...

18 FAY HATTI BULUNAN ŞEHİRLERİMİZ

Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde... Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya" şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Son olarak alınması gereken önlemlere de değinen Tüysüz, "Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok" diye konuşmasını sürdürdü.

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