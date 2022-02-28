Aktif Bank, yurt dışındaki ilk temsilcilik ofisini Ruanda'da açtı

Aktif Bank, Afrika'daki konumunu daha da güçlendirecek bir yeniliğe imza atarak Ruanda'da temsilcilik ofisi açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dış ticaret faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarla Afrika ile Türkiye arasındaki mesafeleri ortadan kaldıran Aktif Bank bir ilke imza attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Ruanda Merkez Bankası'nın onayı ile Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da ilk yurt dışı temsilcilik ofisini açan Aktif Bank, kıtada 350'yi aşkın muhabir banka aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarını daha da derinleştirecek.

Ülkede ofis açan Afrika dışından ilk yabancı sermayeli ticari banka olma özelliğine erişen Aktif Bank, Doğu Afrika'da iş ortaklarıyla daha yakın temas içinde olabilecek ve Türk ihracatçılarına verdiği desteği daha da artırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, bu açılım ile Afrika ve Türkiye arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aktif Bank olarak, 350'den fazla Afrika bankasıyla kurduğumuz muhabirlik ilişkisi sayesinde Türk ihracatçılarına dış ticaret çözümleri sunuyor, onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da açtığımız yeni temsilcilik ofisimiz ile de bu faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip Ruanda, aynı zamanda önümüzdeki sene için yıllık yüzde 10 civarında beklenen büyüme oranı ile Afrika'nın kritik potansiyele sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkedeki istikrarlı politik ve ekonomik ortama ek olarak, diğer Afrika ülkelerine erişim kolaylığı nedeniyle ilk açılımımızı Ruanda'nın başkenti Kigali'de yaptık. Hem Ruanda'da ofis açan ilk yabancı banka olmaktan hem de yurt dışındaki ilk ofisimizi bu güzel şehirde açmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz."