Aktif Bank'tan elektrik dağıtım sektörüne özel kira sertifikası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aktif Bank'tan elektrik dağıtım sektörüne özel kira sertifikası

Aktif Bank, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Aktif Bank'tan elektrik dağıtım sektörüne özel kira sertifikası
16.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:58

Aktif Bank, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, farklı bir ihraca daha imza attı.

YEDAŞ'ın kaynak kuruluş olduğu elektrik dağıtım bedellerine dayalı ihraç, toplam 135 milyon TL bedel ile 26 Haziran tarihinde tamamlandı.

3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikasından oluşan ihraçtaki kira sertifikalarının geri ödemesi, kamu tarafından garanti edilen yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği için, JCR Eurasia Rating ihracın kredi notunu AAA olarak değerlendirdi. Böylelikle hem düşük riskli hem de görece yüksek getirili bir kira sertifikası hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Aktif Bank'ın YEDAŞ adına hayata geçirdiği bu projenin, elektrik enerjisinin dağıtımına yönelik ilave yatırım imkanı sunması ile sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım olduğunu belirterek, ihracın bugüne kadarki borçlanma enstrümanı ihraçlarından farklarını anlattı.

Sümer, şunları kaydetti:

"Kira sertifikası ihracına 2,5 kat talep geldi. Bu ihracın en temel özelliği, elektrik dağıtım firmalarına yatırımları için kaynak sağlarken, bu yatırımların devlet garantili geri dönüşlerinden kira sertifikalarının itfa edilmesine olanak tanıması. Gerçekleştirdiğimiz ihraç, elektrik dağıtım firmalarının yatırımları için kaynak temin ediyor ve böylece elektrik enerjisinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak sürdürülebilirlik kriterlerine destek veriyor. İkinci olarak, kira sertifikası geri ödemelerinin kamu tarafından garanti edilmiş nakit akışları ile gerçekleştirilmesi, kredi notunun AAA olması ve buna karşın yüksek getiri sağlaması ihracın avantajlarını ortaya koyuyor. Son olarak da faizsiz finans prensiplerine uygun olması açısından hem konvansiyonel hem de faizsiz enstrümanlara ilgi duyan geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor."

Sümer, gelecek dönemde de yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı alanlarının finansmanına yönelik farklı kurgulardaki sermaye piyasası enstrümanları ile yatırımcıların karşısına çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
1'i kanser ilacı olmak üzere toplam 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1'i kanser ilacı olmak üzere toplam 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti
Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Halife Hafter Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Aktif Bank'tan elektrik dağıtım sektörüne özel kira sertifikası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 11:58:11. #1.15#
title