Aktif Bank'tan Cibuti ziyareti

Afrika kıtasına yönelik ihracat odaklı faaliyetleri ile bölgede dış ticaretin öncüsü olan Aktif Bank'ın Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Cibuti Doğal Kaynaklardan Sorumlu Enerji Bakanı Yonis El Guedi'yi ziyaret etti.

Afrika kıtasına yönelik ihracat odaklı faaliyetleri ile bölgede dış ticaretin öncüsü olan Aktif Bank'ın Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Cibuti Doğal Kaynaklardan Sorumlu Enerji Bakanı Yonis El Guedi'yi ziyaret etti.

Aktif Bank açıklamasına göre, dış ticarette ihracatçılara bankacılık faaliyetlerinde destek olan Aktif Bank, Afrika'daki çalışmalarına devam ediyor.

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, bölgeye yaptığı seyahatte Cibuti Doğal Kaynaklardan Sorumlu Enerji Bakanı Yonis El Guedi'yi ziyaret etti.

Buluşmada Cibuti ile Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, bankacılık alanındaki iş birlikleri ve ülkenin enerji alanındaki çalışmaları konuşuldu.

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Aktif Bank'ın Afrika kıtasında 275'ten fazla banka ile iş birliği yaptığını belirterek, "İhracatçılarımıza Afrika kıtasında sunduğumuz imkanları, yaptığımız bu çalışmalar ile genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde, üzerinde çalıştığımız Afrika'ya yönelik dış ticaret platformunu kamuoyunun hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan