Aktif Bank'tan 2019'da 342 milyon lira net kar

24.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:44

Aktif Bank'ın 2019 yılı net dönem karı, yüzde 30 artarak 342 milyon TL'ye yükseldi.



Aktif Bank açıklamasına göre, banka, 2019 yılında yürüttüğü başta Sahra Altı Afrikası, Orta Doğu ve CIS Ülkeleri olmak üzere zor coğrafyalar odaklı 70 farklı ülkedeki faaliyetleri ile bu ülkelerde iş yapan ihracatçıların destekçileri arasında yer aldı. Özellikle Türkiye ve Afrika arasındaki ticareti geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiren banka, bu doğrultuda ihracatçı firmalara yönelik hizmetlerini 128 ülkedeki bin farklı banka üzerinden sunuyor.

Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 29 artarak 18 milyar TL'ye ulaşırken, öz kaynak karlılığı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 2019 yılı net dönem karı yüzde 30 artışla 342 milyon TL'ye yükseldi, toplam kredi tutarı ise 8 milyar TL'nin üzerine çıktı.



Aktif Bank, yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye'nin geleceği için öneminin farkında olan yatırım bankaları arasında yer alıyor. Bankanın çoğunluğu güneş olmak üzere güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde 240 megavat büyüklüğünde 38 projeye toplam 200 milyon dolar nakdi ve gayri nakdi kredisi bulunuyor. Banka, 2020'de bu alanda yeni yatırımlara hazırlanıyor.



"Sadece Afrika kıtasına yönelik ihracat işlem hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, 2020 yılı sonunda sadece Afrika kıtasına yönelik ihracat işlem hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



Sümer, "Aktif Bank olarak iddialı olmadığımız işe girmiyoruz ama bir alana odaklanmayı seçiyorsak da her şeyden önce ülkemizin ekonomisine nasıl bir katma değer sağlayacağımızı masaya yatırıyoruz. Bu anlamda zor coğrafyalarda ihracatçılarımızın yanında olmanın ülkemiz için değerini çok iyi anlıyor ve bu alandaki çalışmalarımızı çeşitlendirmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörde örneği olmayan bir iş modeline sahip olduklarını aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"2019'da Türkiye'nin en yüksek büyüme oranlarına sahip bankalarından biri olduk ancak bu büyümede bizi en çok gururlandıran, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayarak istihdama destek olarak büyümeyi başarmış olmamızdır. Dünyada genel olarak bankalar, yatırımlarının yaklaşık yüzde 15'ini teknolojiye ayırırken, bizim yaklaşık yüzde 20-25 bandında bir yatırım payımız var. İştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla yeniden yorumladığımız yatırım bankacılığı modeli ile kaynaklarımızı en ideal şekilde kullanıyor, verimliliğimizi artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi olarak hizmet verdiğimiz 10'un üzerinde iş kolunda istihdam yaratmaktan gurur duyuyoruz.

Dijital ve fiziki kanallarımız, çeşitlendirilmiş dağıtım ağlarımız ve iştiraklerimiz aracılığıyla sunduğumuz kesintisiz hizmet sayesinde 2018 yılında 8 milyon olan müşteri sayımızı 2019'da 10 milyona yükseltmeyi başardık. Müşterilerimize günün her anında dokunmayı başarıyor ve tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayan bir deneyim sunabiliyoruz."

Tüm bu faaliyetlerin sonucunda Aktif Bank'ın, tarihinin en başarılı yılını geçirdiğini rahatlıkla ifade edebileceğini belirten Sümer, finansal başarılarının, sektördeki doğru konumlandırma ve Türkiye için var güçleriyle çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA