Aktif Bank, N Kolay markasıyla İstanbul Maratonu'na isim sponsoru oldu

Aktif Bank, dijital bankacılık platformu N Kolay ile dünyanın en önemli maratonlarından İstanbul Maratonu'nun isim sponsoru oldu.

Aktif Bank açıklamasına göre, uzun yıllardır spora verdiği desteği N Kolay İstanbul Maratonu ile artık koşuya da aktaran Aktif Bank, yönetiminden çalışanlarına kadar gönül verdiği spor alanındaki desteklerine bir yenisini ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Bankamızın DNA'sında 'aktif olmak' var. Spor ile olan ilişkimiz de bu yaklaşım ile başladı. İlk aşamada futbol ile başladık ama bugün pek çok spor ve etkinlik ile ilgili faaliyetlerimiz var. Bankamızın dijital platformu N Kolay, adı ile müstesna, hayatı kolaylaştıran ve bireylerin ihtiyaçlarına her an, her yerde, hızla cevap veren çok önemli bir markamız. N Kolay markamız ile sunduğumuz bu dinamizmin, dünyanın en önemli maratonlarından İstanbul Maratonu'nun ruhu ile örtüştüğünü düşündük ve maratona isim sponsoru olmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Sümer, uzun yıllardır spora verdikleri desteği N Kolay İstanbul Maratonu ile artık yeni bir boyuta taşıdıklarını belirterek, "İBB Spor İstanbul ile böyle bir iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın en güzel şehrinin keyfini çıkarmak artık N Kolay İstanbul Maratonu ile mümkün"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da "İstanbul'un en önemli spor organizasyonu olan İstanbul Maratonu'na destek vermek üzere isim sponsoru olan N Kolay markası ile iş birliğimiz hakkında bir aradayız. Dünyada kıtalararası koşulan tek maratonu değerlendirirken ortak payda ve hedefimiz İstanbul Maratonu'na mümkün olan en fazla değeri katmak. İstanbul Maratonu, koşucularına sunduğu emsalsiz deneyimle dünya klasmanında her zaman özel bir parkura sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Parkura sınırlı sayıda koşucu ile start alacaklarını belirten Onur, şunları kaydetti:

"Ancak dünyanın unutmayacağı bir senede hayatın durmaması gerektiğine inananlar ile beraber koşabilmek için kendi dünyamıza sanal koşuyu ekledik. N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşu etaplarının kayıtlarını açtık. 5, 10 ve 15K etaplarında 10 bin koşucu kendi parkurunda koşacak. Pandemi sürecinde yarı maraton hazırlıklarını yaparken, ulaşımdan, start alanına, koşudan finish'e tüm sağlık önlemlerini titizlikle uygulayabileceğimiz detaylı çalışmalar yaptık. 20 Eylül'de gerçekleşen İstanbul Yarı Maratonu'nda sembolik sayıda koşucumuzla, aslında zor koşullar altında atletizm ruhunu canlandırdık.

Yerli ve yabancı basında aldığımız övgüler ise önümüzdeki İstanbul Maratonu için bize büyük özgüven ve azim kazandırdı. Şehir maratonlarını şehrin ve toplumun sahiplenebilmesi için sivil toplum kuruluşları olmazsa olmazlardan. Son 10 yıldır yol koşularında artan bir şekilde sivil toplumun ciddi katkısını görüyoruz. Geçen sene koşan her 2 kişiden birisi yardımseverlik koşusu ile koşuya adım attı ve bu insanlık adına çok mutluluk verici. Şehri daha kolay yaşanmasını sağlayan, sivil topluma can suyu olan, dünyanın en demokratik sporunu yaparak dünyanın en güzel şehrinin keyfini çıkarmak artık N Kolay İstanbul Maratonu ile mümkün."

"İstanbul Maratonu yükselişini yeni isim sponsoru ile sürdürecek"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ise İstanbul Maratonu'nun yükselişini yeni isim sponsoru ile sürdüreceğini belirterek, "1979 yılında Almanya'da gelen bir master sporcu grubunun başlatmış olduğu ve her yıl büyüyerek devam eden İstanbul Maratonu, adıyla bugünkü pozisyonuna gelmiş durumda. 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Atletizm Federasyonu arasında oluşturulan iş birliği ile bu organizasyonun büyütülebilmesi ve dünyaya mal edilebilmesi için bir çalışma yapıldı ve o günden bugüne geldi.

Şimdi de N Kolay ismi ile devam edeceğiz. 1994 yılında çok ciddi bir potansiyelle bin kişilerden bir anda 12-13 bin kişilere çıkışı ve her yıl üstüne koyarak devam etmesiyle şu an dünyanın en önemli maratonlarından birisi olan İstanbul Maratonu N Kolay İstanbul Maratonu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl parkur rekoru kırıldığını hatırlatan Çintımar, "Geçen yıl kazanan sporcu aynı zamanda bayanlarda Doha'da yapılan dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğunu kazandı. Dünya Şampiyonu ile aynı parkurda aynı startta başlayıp bitirebileceğiniz spor branşı maalesef atletizm haricinde yok. İnşallah bu yükseliş N Kolay ile devam edecek. Türkiye'de yaptığımız yıllık en büyük spor organizasyonu İstanbul Maratonu. Hem katılım olarak hem potansiyel hem de uluslararası portföy olarak Türkiye'nin en büyük spor reklam yüzlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Çintımar, Polonya'da düzenlenecek olan Balkan Dağ Koşusu'nda kürsüye çıkmayı hedeflediklerine de değinerek, "Önümüzdeki hafta Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyonluk için koşacağız. 17 Ekim'de bugüne kadar katılıp herhangi bir başarımızın olmadığı Yarı Maraton Dünya Şampiyonası'nda Polonya'da takım olarak 68 ülke arasında mutlaka kürsüde olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu