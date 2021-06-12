Aktepe Mahallesi'nde Su Kesintisi
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Aktepe Mahallesi'nde Su Kesintisi

Aktepe Mahallesi'nde Su Kesintisi
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Haziran'da Aktepe Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Haziran'da Aktepe Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır. 12. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 09: 00- 20: 00 saatleri arasında Aktepe Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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