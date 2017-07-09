Aktek Teknoloji Kimdir?

Aktek Sistem Yönetim Hizmetleri Müdürü Mutlu İnan Çelik Aktek Teknoloji'nin pazarda ne tür hizmetler verdiğini Wise TV'ye anlattı.



Aktek Teknolojinin Akkök Holding bünyesinde yer aldığını dile getiren Çelik,1952 yılından bu yana hizmet veren ve biri yurt dışında olmak üzere 19 adet üretim tesisleri bulunan Akkök Holding'in teknoloji iştiraki için kurulduklarını sözlerine ekledi. 10 yıllık geçmişleri bulunduğunu belirten Çelik Aktek Teknolojinin bulut sistemlerinin, büyük verinin, mobile projelerin ve dijital dönüşüm süreçlerinin içinde yer almayı hedefleyen bir vizyonu olduğunu, son birkaç yıldır da bu alana yatırım yaptıklarını vurguladı.