Aktek Dijital Dönüşüm Alanında Ne Gibi Hizmetler Sunuyor?

Aktek Sistem Yönetim Hizmetleri Müdürü Mutlu İnan Çelik Aktek Teknoloji'nin dijital dönüşüm hizmetlerini Wise TV'ye anlattı.



Aktek Teknoloji'nin enerji, kimya ve tekstil alanlarında hizmet veren birden fazla firmaya sahip Akkök Holding bünyesinde kurulduğunu hatırlatan Çelik, Akkök Holding' in iş takibi süreçlerini ve deneyimlerini gözlemleyerek dijital süreçlerin firmalara ne gibi katkılar sağlayacağını araştırdıklarını, bu nedenle gelişimlerinde Akkök Holding'in önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Aktek Garage ismini verdikleri bir insiyatifleri olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, orada reel sektör ve üniversite ile iş birliği yaparak yenilikçi fikirleri araştırdıklarını ve temel hedeflerinin dijital dönüşüme öncülük etmek olduğunu belirtti.