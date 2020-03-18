Aktaş yolunda trafik kazası Ardahan'dan Aktaş Sınır Kapısı yönünde seyahat eden kamyon, kaygan zemin dolayısıyla virajı alamadı ve yan yattı.

Ardahan'dan Aktaş Sınır Kapısı yönünde seyahat eden kamyon, kaygan zemin dolayısıyla virajı alamadı ve yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında yolcu trafiğine kapatılan Aktaş Gümrük Kapısı'nda sadece yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin veriliyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının iyice düşmesi ve karın yağmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan'dan Aktaş Sınır Kapısı yönünde seyahat eden 73 SR 768 plakalı kamyon sürücüsü, kaygan zemininde etkisi ile virajı alamayarak yan yattı. Kazanın ardından araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kara yolları ekipleri de yol temizleme çalışmaları yaparak yolu trafiğe açtı. - ARDAHAN Kaynak: İHA