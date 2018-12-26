Aktaş: "Yaşamaktan Mutluluk Duyulan Bir İnegöl İçin Çalışıyoruz"

İnegöl Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Eğitimi (İNESMEK) kurslarını ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'deki tüm hemşerilerimizin çok daha vasıflı, donanımlı, nitelikli hale dönüşmelerini arzu ediyoruz. Güler yüzlerin artacağı ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir İnegöl için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İnegöl Belediyesi, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasında devam eden Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) ile binlerce vatandaşa yeni iş kapıları, yeni hobiler ve sosyal imkanlar sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, giyim, amigurumi ve iğne oyası kurslarını ziyaret etti. Taban, "Geçen yıl başlayan yerleşik işletmeciliğimizle birlikte burası güzel bir tesis haline dönüştü. Vatandaşlarımız gelerek hem meslek ediniyor, hem bir hobi ediniyorlar" dedi.

İNESMEK'in 2011 yılında 14 branşla hizmet vermeye başladığını ve bugün 40 ayrı branşla hizmeti sürdürdüğünü kaydeden Taban, "Mesai arkadaşlarımız ve teşkilat üyelerimizle beraber hemşerilerimizin çok daha vasıflı, donanımlı hale dönüşmelerini arzu ediyoruz. Onların aile ekonomilerine katkı yapmak istiyoruz, kişisel gelişimlerine katkı yapmak istiyoruz. sosyal hayatta çok daha donanımlı ve başarılı kişiler görmek istiyoruz. Bunun için de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah güler yüzlerin artacağı ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehir için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA