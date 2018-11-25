Aktaş'tan Sulama Gelecek Yaz Başlayacak

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 2019 yılının yaz sezonunda Ödemiş'te yapılan Aktaş Barajı'ndan tarlalara su verilmeye başlanacağını belirtti.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, inşası geçen yıl tamamlanan barajda yaklaşık 7,5 milyon metreküp su birikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eker, baraj ve sulama sistemi inşaatlarının bitirildiğini kaydederek, basınç kırıcı 2 vananın sahaya getirildiğini, vanaları sisteme monte ettikten sonra testlerinin yapılacağını aktardı. Eker, gelecek yılın bahar aylarında her şeyin hazır olacağını belirterek, "Yaz sezonunda 15 bin 800 dekar araziye Aktaş Barajı'ndan ilk kez su vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

-15 milyon liralık katkı

Karaköy Beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan barajın yaklaşık bin futbol sahası büyüklüğündeki 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisine can suyu vereceği, ilçeye bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy Beldesi'ndeki arazileri sulayacağı belirtildi.

Barajdan yapılacak sulama sayesinde bölgedeki arazilerde verimin yüzde 40 ila 65 oranında artacağı, çiftçinin yılda 2-3 ürün alabileceği, ürün çeşitliliğinin artacağı, yer altı sularının aşırı kullanımıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçileceği ifade edildi.

Aktaş Barajı ve Sulaması Projesi'nin ülke ekonomisine 2019 yılından itibaren ortalama yaklaşık 15 milyon liralık katkı vermesinin beklendiği, bin 350 kişiye de istihdam olanağı yaratacağı kaydedildi.