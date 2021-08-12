Aktaş'tan dükkânı kundaklanan Mudanya esnafına büyük destek
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Aktaş'tan dükkânı kundaklanan Mudanya esnafına büyük destek

Aktaş'tan dükkânı kundaklanan Mudanya esnafına büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 6 Temmuz gecesi Halitpaşa Mahallesinde Jandarma Komutanlığı yanında iş yeri kundaklaklanan Fehime Acar için Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başlattığı yardım kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da destek verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 6 Temmuz gecesi Halitpaşa Mahallesinde Jandarma Komutanlığı yanında iş yeri kundaklaklanan Fehime Acar için Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başlattığı yardım kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da destek verdi.

Tadilat çalışmalarını inceleyen Mudanya Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, dayanışma içinde olan Mudanya esnaflarına desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve olayı objektif şekilde kamuoyuna duyuran basın mensuplarına teşekkür etti.

Ertan Abdulazizoğlu, "Maalesef son dönemlerde yangınlarla boğuşmaktayız. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek başlattığımız yardım kampanyasında destek veren esnaflarımıza, yangın yerine gelerek inceleme yapan, mağdur esnafımızın derdini dinleyen, en zor günlerimizde her zaman esnafımızın yanında olan başkanımıza Alinur Aktaş'a şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız yanan işyerinin çelik profil asma katından elektrik tesisatına kadar gereken ne varsa temin etti. Allah razı olsun. En kısa sürede mağdur esnafımızın yüzü gülecek ve ticarethanesinde mutlu günlerine geri dönecek. Hep birlikte kurdelesini keserek yenilenen işyerini hizmete açacağız inşallah. Birlik ve beraberliğimizle aşamayacağımız hiçbir zorluk olduğuna inanmıyorum" dedi. - BURSA

Aktaş'tan dükkânı kundaklanan Mudanya esnafına büyük destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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