Aktaş Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu
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Aktaş Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu

Aktaş Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya ve Kazakistan için tır geçiş evrakı olan dozvola kotası tır kuyruklarına sebep oldu.

Rusya ve Kazakistan için tır geçiş evrakı olan dozvola kotası tır kuyruklarına sebep oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son bir haftadır Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen tırlar başta olmak üzere dozvola belgesi sıkıntısı yaşandığını aktaran Demirci, "Sınır kapımızda yaklaşık bir haftadır tır yoğunluğu yaşanıyor. Bunun sebebi dozvola dediğimiz belge. Yani tırların transit geçiş belgesi. Bu belgede kotası dolan ülkeler var. Bu tırlar da yeniden geçiş belgesi anlaşmasının yapılmasını bekliyorlar. Başka türlü bir ülkeden başka bir ülkeye transit yük taşımacılığı yapılamıyor."

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. - ARDAHAN

Aktaş Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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