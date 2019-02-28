Aktaş Meşale ve Konfetilerle Karşılandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim gezileri kapsamında 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptığı İnegöl'e tam bir gününü ayırdı. Sabah kahvaltısıyla başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda 12 ayrı noktada vatandaşlarla buluşan Aktaş, soğuk hava ve yer yer kar yağışına rağmen konfeti ve meşale gösterileriyle karşılandı.

Sabah ilk olarak mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte sırasıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Kamyoncular Garajı, Ziraat Odası, MHP İlçe Başkanlığı, İshak Paşa Camii ve Çarşı esnafı, Manav Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kafkasspor Kulübünü ziyaret etti. Bugüne kadar yaptıklarının İnegöllüler tarafından yakinen bilindiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 31 Mart seçimleri Bursa ve İnegöl'de hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı.

Gece meşalelerle aydınlandı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim bürosu açılış törenine de katılan Başkan Aktaş'a kırsal mahallelerde gösterilen ilgi de bambaşka oldu. Ortaköy ve Muratbey mahallerinin ardından baba ocağı Hayriye Mahallesi'ne gelen Başkan Aktaş'ı, dondurucu soğuk ve zaman zaman kar yağışına rağmen vatandaşlar sıcak sevgi gösterileri ile karşıladı. Konfetiler ve meşale gösterileri arasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, derdi vatan, bayrak, devlet, millet olan iki partinin kurduğu ittifaka karşı karşılarında teröre bulaşmış bir partinin de yer aldığı bir ittifak olduğunu hatırlatarak, bu konuda İnegöllülerin en doğru kararı vereceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA