Aktaş, Btso Yönetimiyle Bir Araya Geldi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve belediye bürokratlarını ağırladı.



BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Altıparmak Hizmet Binası'nda gerçekleşen istişare toplantısında konuşan Aktaş, Bursa'nın katma değerli üretim ve ihracatta marka olduğunu söyledi.

BTSO'nun "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonuyla kent ekonomisine ivme kazandıran önemli projelere imza attığını dile getiren Aktaş, BTSO ile kentin ticaret ve sanayi hayatına güç katacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aktaş, Bursa'nın farklı dinamikleriyle bir araya gelerek şehrin nabzını tutmaya ve şehirde yapılacak çalışmalara yön vermeye devam ettiklerini belirterek, BTSO'nun da şehir ekonomisine direkt etkisi olan aktif kurumlarından birisi olduğunu vurguladı.

Bursa'nın mevcut potansiyeli ve tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını kaydeden Aktaş, "Kentin tüm dinamikleriyle ortak akıl doğrultusunda Bursa'yı büyütmeyi sürdüreceğiz Tek bir hedefimiz var. O da Bursa'nın geleceğine yön vermek. Bursa'nın hak ettiği yere yükselmesini istiyoruz. Mutlaka araştırmalı ve dünyayı yakından takip etmeliyiz. Bu noktada BTSO'nun bütün projelerinin ana hedefinde ve özünde ekonomiyi geliştirmek var." dedi.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Bursa'nın başta sanayi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişmesi açısından adımlar attıklarını söyledi.

BTSO olarak 4 yıllık süre zarfında 40'a yakın projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Burkay, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO iş birliğiyle yürütülen projelerden bahsetti.

Burkay, BTSO olarak Bursa'nın fuarcılık alanında Türkiye'de lider şehir haline gelmesini istediklerini belirterek, bu alanda dünyada marka olan şehirleri örnek aldıklarını vurguladı.

Yılda ortalama 3 milyon iş profesyonelini ağırlayan Frankfurt'un yanı sıra Şangay ve Guangzhou gibi şehirleri rol model aldıklarını kaydeden Burkay, "İş dünyamızın dünyaya açılması için fuarcılık çalışmalarına önem veriyoruz. Üretim ve ihracat şehri olan kentimizin fuarcılıkta da marka olmasını hedefliyoruz. Dünyada bu işleri başaran şehirler var. Bursa'da da bu potansiyel var." dedi.

Toplantıda, BTSO'nun projelerinin yanı sıra TEKNOSAB ve KOBİ OSB projeleriyle ilgili sunumlarla 51 meslek komitesinden gelen talepler Aktaş'a aktarıldı.