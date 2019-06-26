Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Aktaş Barajı, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak.

Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Aktaş Barajı, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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