Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aktaş Barajı'nın 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacağını belirterek, "Baraj, bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde inşa edilen Aktaş Barajı'ndan yaz döneminde 15 bin 800 dekar araziye sulama suyu verileceği bildirildi.

Açıklamada, toplamda, 44,38 milyon metreküp su tutma hacmine sahip Aktaş Barajı'nın Ödemiş'e bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy beldesindeki arazileri sulayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl tamamlanarak su tutmaya başlayan barajda 17,25 milyon metreküp su biriktiği bilgisini verdi.

Bir yılda 3 hasat imkanı

Barajdan bu yaz Ödemiş Ovası'na ilk kez su sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, "Aktaş Barajı, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, barajın sulama hattındaki son kontrollerinin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kontrollerin ardından su sıkıntısı çeken bölgenin kaderi değişecek. Projeyle suya hasret toprakları suyla buluşturacağız. Bu sayede üreticimiz bir yılda 2'nci hatta 3'üncü ürün hasadı olanağı yakalayacak. Ayrıca proje, sulama maliyetlerini düşürecek, tarlalarda yüzde 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak. Bununla birlikte proje bin 350 kişiye de istihdam imkanı oluşturacak."

Kaynak: AA