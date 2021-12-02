Van'da günlük 210 ton çöp aktarma istasyonlarına taşınıyor

ÖZALP, VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ilçelere kurduğu katı atık aktarma istasyonlarıyla günlük 210 ton çöpü Entegre Katı Atık Tesisine taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, kentteki çöp sorunu kentte inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisi ile çözüme kavuşturuluyor.

Kent merkezinde yapılan tesisle bağlantılı olarak ilçelere kurulan çöp transfer istasyonları da tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda Muradiye, Erciş ve Çaldıran bölgesinden 140, Özalp ve Saray bölgesinden 40, Çatak, Gürpınar ve Gevaş bölgesinden de 30 ton çöp, semi treyler vasıtasıyla Entegre Katı Atık Tesisine taşınıyor.

Tesiste birkaç işlemden geçen çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine gönderiliyor.

Kısa süre sonra tam kapasite devreye alınacak olan tesiste toplanılan çöplerden enerji üretimi yapılacak.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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