VAN (İHA) - Aktarlarda kış yoğunluğu

-Aktarlardan vatandaşlara çağrı:

-"Hasta olmadan önce bitkisel çay tüketin"

VAN - Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte etkisini gösteren soğuk hava ve gribal hastalıklar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı.

Van'da yaklaşan kış mevsimi öncesi aktarlara ilgi arttı. Doğada yetişen bazı bitkisel ürünlerin boğaz enfeksiyonundan, gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle korona virüs salgını sürecinde ve kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini ifade ettiler. 2021 yılının kurak geçmesi nedeniyle bitkisel ürünlerin azaldığını ifade eden aktarlar, bunun fiyatlara yansıdığını söylediler.

"Hastalıklarla mücadele etmek için ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın tavsiye ediyoruz"

Korona virüs salgını sürecinde de aktarların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Ebubekir Kaya isimli aktarcı, "Pandemi sürecinin işimize etkisi çok oldu. İnsanlar o süreçte biraz daha doğal beslenmeye çalıştı. İnsanlar, yoğunluktan dolayı hastaneye gitmek istemiyor. Hasta olmadan önce tedbir almaya çalışıyor. Sadece korona virüs salgını değil; mevsim değişimi itibarıyla değişik virüsler de söz konusu. Bu hastalıklarla mücadele etmek için ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın gibi bitkiler tavsiye edebiliriz" dedi.

"Soğuk algınlığına yakalanmadan bitki çayları tüketilmeli"

Soğuk algınlığına yakalanmadan bitkisel ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Kaya, "Bağışıklık sistemini güçlü tutsun diye 20 çeşide yakın özel karışımımız var. Yine solunum yolu enfeksiyonlarına önleyici olarak kullanılan bitkisel ürünlerimiz var. Vatandaşlara virüse yakalanmadan bunları öneriyoruz. Çünkü virüs vücuda girdikten sonra onunla mücadele edilebilecek şey bağışıklık sistemimizdir. Onu güçlendirecek olan propolis, keçi boynuzu ve zencefil gibi bitkileri öneriyoruz. Hasta olmadan önce bitkisel çaylara başvurmak gerekiyor. Hastalıktan önce tüketmemizin sebebi, bağışıklık sistemimiz güçlü olsun ve virüs gelse bile hafif bir şekilde atlatalım. Bu nedenden dolayı söz ettiğimiz karışık bitkisel çayları öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar geçen yıla oranla yükseldi"

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle bitkisel ürünlerde fiyat artışı yaşandığını kaydeden Kaya, "Şu an burada bulunan ürünlerin birçoğu yurt dışından gelen ürünler. Döviz kurları üzerinden gelen ürünler. Dolayısıyla döviz kurunda ki yaşanan ufak bir hareketlenme bizi de ister istemez etkiliyor. Geçen yılda yaşanan kuraklık nedeniyle ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Fiyatını iki, üç kat geçen ürünler var. Bu da bizim hem satışlarımızı hem de kar harcımızı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.