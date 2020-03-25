Aktarlara talep arttı, yaş zencefil yok satıyor Aktarlara talep arttı, yaş zencefil yok satıyor Korana virüsü salgını dolayısıyla aktarlara talep artarken, yaş zencefil ise yok satıyor.

Aktarlara talep arttı, yaş zencefil yok satıyor

SAMSUN - Korana virüsü salgını dolayısıyla aktarlara talep artarken, yaş zencefil ise yok satıyor.

Tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve virüsten korunabilmek için doğal bitkilere yöneldi. Samsun'da 15 yıldır aktarlık yapan Adem Diyenli, talebin artması nedeniyle yaş zencefil bulmakta zorlandıklarını belirtti. Vatandaşların korona virüsü nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen bitkilere talebinin arttığını ifade eden Diyenli, "Önceki zamanlara göre biraz daha talep oluyor. İnsanlarımız virüsten korunmak için ve biraz daha bağışıklık sitemlerini güçlendirmek için bitkiler ile gıda takviyelerine yöneldi. Normal zamanlara göre ister istemez bir artış var. Şu an en çok talep gören zencefil, zerdeçal, tarçın, ekinezya ve propolis. Bu gibi ürünlerimiz daha çok talep görüyor. Bunun yanında pekmez çeşitlerine de ilgi var. Ama bunların bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Abartılmaması gerekiyor. Özellikle bunları her şeyden alayım şeklinde değil de bilinçli bir şekilde kullanılırsa faydalı oluyor. Şu anda fiyatlarda aşırı bir artış yok. Ama ülkeye dışarıdan gelip giriş olmayan ürünlerde normal artışlar oluyor. Dışarıdan gelen ürün derken Zencefil mesela Türkiye'de bir Antalya bölgesinde yetişme durumu oluyor ama şu anda yaş zencefil bulmada biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şu anda sadece yaş zencefilde talebin fazla olmasından dolayı zorluk çekiyoruz. İnsanlara toz zencefil veya kuru zencefil verebiliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA