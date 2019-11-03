Aktarlar kış hazırlıklarını tamamladı

03.11.2019 10:40

HATAY'da, kış mevsimi öncesi soğuk algınlıklarının artmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aktarlar, hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında kurutulan sebze ve meyveler, aktar tezgahlarında yerini aldı.

Sonbaharın gelmesiyle beraber grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış görülürken, vatandaşların ilgi gösterdiği aktarlar, kış aylarının yaklaşmasıyla hazırlıklarını tamamladı. Hastalıklara bitkilerle çözümler sunan aktarlar, yaz aylarında kuruttukları malzemeleri satışa sundu. Tarihi Uzun Çarşı'da 3'üncü kuşak aktar Evren Eraslan, uzmanların kuru meyve önerileriyle birlikte satışlarında artış olduğunu söyledi.Kış aylarında grip salgınıyla birlikte aktarların yoğunluk yaşadığına dikkat çeken Eraslan, "Çayı yapılabilen tropikal meyveler, kuru meyveler, elma, ayva, kuşburnu, alıç, vücut direncini arttırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Son zamanlarda uzmanların da kuru meyveyi tavsiye etmesiyle kuru meyvelere olan talep arttı. Biz bunların alternatif olarak karışımlarını da yapıyoruz. Bu meyveleri hem çayını yaparak hem de isterlerse ham haliyle de tüketebiliyorlar. Özellikle kış aylarında şekerli zencefil meyvemiz fazla isteniyor. Bu taze zencefilin dilimlenerek şeker ilave edilmesi ile elde ediliyor. Mükemmel bir ödem atıcı, balgam sökücü ve nefes açıcı özelliği ile fazla rağbet görüyor. Bizler hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızı doğal yollardan kendilerine iyi gelebilecek ürünlere yönlendirmek için bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA