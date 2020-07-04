Aktarda 90 TL, Sivas'ın parklarında bedava Sivas'ta Sivas Belediyesine ait park ve bahçelerde dikilen güzel kokulu ıhlamur ağaçları, güzellikleri dikkat çektikleri kadar şifa arayanların da işine yarıyor.

Sivas'ta Sivas Belediyesine ait park ve bahçelerde dikilen güzel kokulu ıhlamur ağaçları, güzellikleri dikkat çektikleri kadar şifa arayanların da işine yarıyor.

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte park, bahçe ve kaldırımlara ekilen ıhlamur ağaçlarındaki ıhlamurlar da olgunlaştı. Çevreye hoş kokular yayan ıhlamur ağaçları şifa arayanları da üzerlerine çekti. Aktarlarda kilosu 90 TL'den satılan ıhlamura ücretsiz ulaşma imkanı bulan vatandaşlar park ve bahçelere akın edip ıhlamur topladı. Ağaç dallarından zarar vermeden elleri ile tek tek ıhlamurları toplayan vatandaşlar, soğuk algınlığı, bronşit gibi birçok hastalığa karşı kışlık stoklarını yaptı. Sivas'ta ağaçtan toplanmasının ardından kurutulan ıhlamurlar özellikle kış aylarında oldukça severek tüketiliyor. Aktarlarda kilosu 90 lira olan ıhlamur, Sivas'ta sert geçen kış aylarında vatandaşın içini ısıtıyor.

Bronşit ve astım hastası olduğunu söyleyen Pakize Karslı, "Ihlamur topluyorum. Bronşitim var, astımım var götürüp kaynatacağım kışın içeceğim. Seçerim, kuruturum koyarım boğazım ağrıyınca, bronşit olunca kaynatır içerim" dedi.

Yoldan geçerken ıhlamur ağacını gördüğünü belirten Ahmet Polat, "Gördüğüm yerden ıhlamur, kuşburnu, madımak topluyorum. Ihlamurları kurutacağım, kışın boğazım ağrıdığında içeceğim. Boğazımızın ağrısı gidiyor, bire bir ilaç. Doğal bir şekilde şeker atmadan kaynatıp içeceğim. Şimdi sereceğim kuruyacak, kuruduktan sonra kavanoza koyacağım kışın soğuk havalarda boğazım şiştiği, ağrıdığı zamanlarda kaynatacağım bire bir doğal ilaç. İlk defa burada karşılaştım, gördüm hemen bidonu çektim toplamaya başladım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA