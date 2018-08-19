Aktar ve Baharatçıların "Sucuk" Mesaisi

Sucuk ve pastırmanın başkenti Kayseri'de, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla evlerinde sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, tarihi çarşıda bulunan baharatçı ve aktarların satışlarını hareketlendirdi.

Tarihi Kazancılar Çarşısı'nda baharatçı ve aktarlarda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kurban etinden sucuk yapmak isteyenler, sucuğa lezzet katan baharatlara ve dolum için kullanılan kuru bağırsağa ilgi gösteriyor.

Sucuk dolayısıyla artan satışlar, aktar ve baharatçıların yüzünü güldürdü.

Çarşıda 40 yıldır esnaflık yapan Ali Eldek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın bereketiyle geldiğini, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Vatandaşların alışverişlerini son günlere bırakmasının hareketliliği artırdığını vurgulayan Eldek, Kayseri'de birçok kişinin kurban etlerini sucuk yaparak değerlendirdiğini belirtti.

Bu geleneğin satışlara olumlu yansıdığını dile getiren Eldek, "Baharat fiyatlarında 2 yıldır artış olmadığı gibi bir düşüş var. Vatandaşlarımız ağız tadıyla rahatlıkla alışverişlerini yapabilir. İhtiyaçlarını giderebilirler. Vatandaşlarımız bizleri mutlu ediyorlar. Allah da onları mutlu etsin." diye konuştu.

Sucuk için baharat alışverişi yapan Yusuf Çoban, sucuğun geleneksel bir lezzet olduğunu, baharatın sucuğa ayrı bir lezzet kattığını ifade etti.