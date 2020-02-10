Aksuvital'den viral salgınlara karşı propolis ve zerdeçal önerisi

10.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:06

Aksuvital Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, viral salgınlara karşı doğal önlemler almanın mümkün olduğunu, bunun yolunun direncin yükseltilmesinden geçtiğini belirterek, "Bu konuda propolis ve zerdeçal bizim için iyi yardımcılar olacaktır." ifadesini kullandı.

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmayan koronavirüse karşı herkesin önlem almaya çalıştığını belirtti.

Viral olarak yayılan virüslere karşı alınacak bazı önlemler olduğunu aktaran Yaman, öncelikle ellerin sık sık yıkanması ve hijyen kurullarına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaman, hasta kişilerle temastan kaçınmanın ve yetkililerin uyarılarını dikkate almanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Viral salgınlara karşı doğal önlemler almak da pekala mümkün. Bunun yolu kendi direncimizi yükseltmekten geçiyor. Bu konuda propolis ve zerdeçal bizim için iyi yardımcılar olacaktır. Arılar propolisi, kovanın hijyenik kalması için ve kovanda oluşan çatlakların kapatılmasında kullanır. Aynı zamanda zararlı bakteri, virüs ve mantarlara karşı kovanın korunması, böcek ve diğer hayvanların kovana girişinin engellenmesi amacıyla kullanmaktadır. Propolis, benzer bir etkiyi insan bünyesinde de göstermektedir. Flavonoidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Bileşiminde polifenoller, vitamin ve mineraller bulunmaktadır."

Yaman, yapılan araştırmalara göre, propolisin, virüs ve zararlı mikroorganizmalara karşı vücut direncini artırıcı, antiseptik ve antidiyabetik etkilerinin bulunduğunu, kapsül, tablet ve sıvı şeklinde kullanılabileceğini bildirdi.

Vücut tarafından emilimi fazla olması dolayısıyla propolisin sıvı formunun kana daha hızlı karışarak kısa zamanda etki gösterdiğini belirten Yaman, "Damla formuna getirmek için su, gliserin, alkol gibi maddeler kullanılmaktadır. Propoliste dikkat edilmesi gereken husus, bitkisel gliserinde çözülebilen özelliklerde üretilmiş ürünleri tercih etmekten geçiyor. Bu yöntem aynı zamanda helal üretim yöntemidir. Bu tür ürünleri yerli ve güvenilir markalardan temin ediniz." ifadelerini kullandı.

"Toz zerdeçal tıbbi özellikleri olan bileşikler barındırıyor"

Yeliz Yaman, zerdeçalın da Hindistan'da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan bilimsel araştırmalar, toz zerdeçalın gerçekten tıbbi özellikleri olan bileşikler barındırdığını ortaya çıkarmıştır. Curcumin, zerdeçalın ana aktif bileşenidir. Güçlü anti-inflamatuar etkileri vardır ve çok güçlü bir antioksidandır. Direnci artıran zerdeçal ile enfeksiyon hastalıkları daha kolay atlatılabilir. Zerdeçal, her türlü tüketilebilir fakat içerdiği curcumin yalnızca yağda çözünebilir. İnsan metabolizması bu etken maddeden yararlanma yeteneğine sahip değildir. Curcumin ancak çok özel yöntemler ile ekstre formunda üretilebilir. En etkili yöntemlerinden biri de soft gel şeklinde zeytinyağı ve karabiber bileşimiyle elde edilmesidir."

Bu ürünlerin tüketimiyle ilgili hususlara işaret eden Yaman, 2 yaş altı çocuklar ve arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların propolisi kullanmamasını önerdi.

Yaman, zerdeçalın, ayrıca safra taşı olan ve diyabet hastaları için ilaç etkileşimleri söz konusu olabileceğinden bir uzmana danışmadan kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA