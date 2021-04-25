AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti
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AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın test atışlarında başarı sağladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın test atışlarında başarı sağladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKSUNGUR SİHA'nın 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıklayarak şunları kaydetti:

"Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti
AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti
AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti
AKSUNGUR SİHA test atışını başarıyla geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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