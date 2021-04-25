AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
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AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.

AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
AKSUNGUR SİHA, İLK KEZ ATTIĞI KGK-SİHA-82 İLE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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