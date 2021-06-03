Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
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Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak Yerli ve milli İHA AKSUNGUR, ilk saha görevine başladı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.

AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak

Yerli ve milli İHA AKSUNGUR, ilk saha görevine başladı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imknlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
Son dakika haber | AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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