AKSUNGUR İHA, yangın tespit faaliyetlerini hızla sürdürüyor

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğünün gözü olan AKSUNGUR İHA, hedef tespit teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye aralıksız devam ediyor.

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğünün gözü olan AKSUNGUR İHA, hedef tespit teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye aralıksız devam ediyor.

AKSUNGUR İHA, göreve başladığı 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uzman yangın tespit ve teşhis faaliyetlerine devam ediyor. TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'ne nefes aldırmaya devam ediyor. Yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan AKSUNGUR İHA, SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

(Mevlüt İşli – Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı