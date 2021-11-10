'Aksungur' gözünden Anıtkabir

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız hava aracı 'Aksungur' ile çekilen Anıtkabir'in fotoğrafını "Aksungur Ata'nın nöbetinde" notu ile sosyal medyadan paylaştı.

TUSAŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava aracı 'Aksungur' ile çekilen Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşım notunda "Aksungur Ata'mızın nöbetinde. Rahmet ve saygıyla" denildi.