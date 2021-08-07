'Aksungur' 1000 uçuş saatine ulaştı
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'Aksungur' 1000 uçuş saatine ulaştı

'Aksungur' 1000 uçuş saatine ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur' insansız hava aracı (İHA), sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur' insansız hava aracı (İHA), sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı ve silahsız gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran 'Aksungur', sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi olan 'Aksungur İHA', sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan 'Aksungur'; bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan 'Aksungur'un sahadaki uçuşu 1000 saate ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı tekrar paylaşarak, "Gökyüzündeki neferlerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Vatan görevinde daha nice binlerce saatlere" dedi.

'Aksungur' 1000 uçuş saatine ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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