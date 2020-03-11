Aksu Vital'den "sağlıklı insan nesli tükeniyor" uyarısı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aksu Vital'den "sağlıklı insan nesli tükeniyor" uyarısı - Haber
Koronavirüs, Aksu, Güncel

Aksu Vital'den "sağlıklı insan nesli tükeniyor" uyarısı

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, dünyanın birçok bölgesinde uzun süre yapılan araştırmaların sağlıklı insan neslinin büyük tehdit altında olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Aksu Vital'den

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, dünyanın birçok bölgesinde uzun süre yapılan araştırmaların sağlıklı insan neslinin büyük tehdit altında olduğuna işaret ettiğini bildirdi.


Doğal ve bitkisel ürünler sektöründe faaliyet gösteren Aksu Vital'in Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, yazılı açıklamasında, yıllarca doğada nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlardan söz edildiğini anımsatarak, bu tehditlerin ilk kez konuşulmaya başlandığında toplumun sadece sınırlı bir kesiminin duyarlılık göstererek sahiplendiğini aktardı.

Aksu, "Dünya bir taraftan bu krizin vicdani sorumluluğunu taşırken diğer taraftan çok daha acı ve tehlikeli bir gerçekle yüz yüze olduğunu fark etti. Artık sağlıklı insan nesli de hızla tükeniyor. Üstelik doğanın bir parçası olan insan kendi sağlıklı neslinin de tükenişinin baş mimarı." değerlendirmesinde bulundu.

"Koronavirüs gibi salgınlardan çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşıyayız"

Gündemdeki güncel konulara da değinen Aksu, "Genetiği değiştirilmiş gıdalar, kimyasallar, obezite, içilebilir su ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, doğaya düşman endüstriler, küresel krizler, havada, suda ve toprakta her geçen gün artan kirlilik, ekonomik gelişme ve büyüme adına sınırsız tüketim ve israf...Sıraladığımız bu tehditlerin birincil hedefi ne yazık ki sağlıklı insan nesli. Zaman zaman karşılaşılan koronavirüs gibi salgınlardan çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşıyayız.

Dolayısıyla tehlikenin boyutlarını küresel salgınlar, doğa ve çevreyle sınırlı tutmak ve bu alanlarda kalan bir mücadele yöntemi belirlemek daha baştan kaybetmek demek." ifadelerini kullandı.


Aksu, yapılan uluslararası araştırmaların sağlıklı insan neslinin tehdit altında olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Dünyanın birçok bölgesinde uzun süre yapılan araştırmalarda görüldü ki her ne kadar dünya nüfusunda artış görülse de sağlıklı insan nesli büyük tehdit altında. Bireylerin sağlıklı ve doğal yaşam standartlarına sahip olamaması gelecek nesilleri fizyolojik ve daha birçok açıdan zayıflatarak, tehditlere karşı savunmasız ve kuşatılmış hale getiriyor. Sağlıklı insan neslinin korunması için öncelikle bu gerçeğin fark edilmesi ve toplumun bütün kesimlerince anlaşılması gerekiyor. Doğanın cömertçe insana sunduğu sayısız nimetin farkına vararak onu sadece tüketmeyi değil, birlikte yaşamayı ve üretmeyi, dertlerine doğayla şifa ve çare bulmayı hatırlaması gerekiyor. İçindeki doğayı hatırladığında, doğanın kendisini yüzyıllardır besleyen, koruyan, kollayan, şifa veren ve iyileştirici gücünü bir anne şefkatiyle sunan en yakın dostu olduğunu görecektir. Bu kadim bilgiyi ve doğa mucizesi sırları, insana ve hayata en güzel haliyle sunan, doğa dostu olmanın ruhunu ve mücadelesini her alanda bin bir emekle veren bir anlayış ancak sağlıklı insan neslini korumanın yegane öncüsü olabilir."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Cem Yılmaz Berkay Şahin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Aksu Vital'den "sağlıklı insan nesli tükeniyor" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:08:33. #1.15#