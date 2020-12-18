Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı
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Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

18.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:21
Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Develi ilçe halkının yoğun olarak tercih ettiği Aksu Mesire Alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Develi ilçe halkının yoğun olarak tercih ettiği Aksu Mesire Alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 6 yeni kamelya, çöp konteynırlarının yenilenmesi, ağaçların budanması, plastik olan oyun grubunun ahşap olarak yenilenmesi, yeni bir oyun grubunun yapılması, son olarak çimleme ve sulama sistemi yapıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için bu sene planlanan çevre düzenleme çalışmaları nihayete erdi. Hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre Aksu Mesire Alanındaki düzenlemeleri belirli periyodlarla devam edip daha da güzelleştireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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