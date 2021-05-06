Aksu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak
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Aksu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak

Aksu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakım çalışmaları nedeniyle Aksu Köprülü Kavşağı'nın Antalya-Alanya istikameti 7-10 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bakım çalışmaları nedeniyle Aksu Köprülü Kavşağı'nın Antalya-Alanya istikameti 7-10 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım yan yollardan sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşaklarda başlattığı bakım çalışmalarına devam ediyor. Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı ve Hal Köprülü Kavşağı'nın ardından Aksu Köprülü Kavşağı da bakıma alınıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aksu Köprülü Kavşağı'nın Antalya- Alanya istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Cuma ile 10 Mayıs Pazartesi günleri arasında trafiğe kapatılacak. Tam kapanma ile birlikte köprülü kavşak üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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