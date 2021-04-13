Aksu Kemerağzı'nda Perşembe günü su kesintisi yaşanacak
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Aksu Kemerağzı'nda Perşembe günü su kesintisi yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aksu Kemerağzı'nda Perşembe günü su kesintisi yaşanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün bağlantı çalışması nedeniyle Aksu Kemerağzı ve Kundu oteller bölgesinde 15 Nisan Perşembe günü 07.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün bağlantı çalışması nedeniyle Aksu Kemerağzı ve Kundu oteller bölgesinde 15 Nisan Perşembe günü 07.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde içme suyu bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi. Bu nedenle bölgede 15 Nisan 2021 Perşembe Günü 07.30-18.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı, çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verileceği bildirildi. Su kesintisi ve basınç düşüklüğünden Kemerağzı bölgesinin bir kısmının ve Kundu oteller bölgesinin etkileneceği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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