Aksu Deresi'nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
22.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:42
Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.
Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.
Kaynak: AA