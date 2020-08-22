Aksu Deresi'nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
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Aksu Deresi'nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Aksu Deresi'nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
22.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:42

Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

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