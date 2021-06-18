Aksu'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
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Aksu'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Aksu'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta-Antalya kara yolu Topallı yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çanta içerisinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü F.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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