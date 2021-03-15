Aksu'da su kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yarın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde şebeke ana hattı üzerinde bağlantı çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle 09.00-18.00 saatleri arasında Kemerağzı Mahallesi'nin bir kısmı ile Kundu oteller bölgesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 16 Mart Salı günü Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi üzerinde bağlantı çalışması gerçekleştirecek. Çalışma nedeniyle 16 Mart 2021 Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Kesintiden Aksu Kemerağzı Mahallesi'nin bir kısmı ve Kundu Oteller bölgesi etkilenecek. Çalışma kapsamında şebeke ana hattı üzerinde 2 adet bağlantı yapılacak, hat üzerinde bulunan tahliye ve vantuzların tamir ve bakımı gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı