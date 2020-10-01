Aksu'da çilek fideleri toprakla buluştu
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Aksu'da çilek fideleri toprakla buluştu

01.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:00
Aksu'da çilek fideleri toprakla buluştu

Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden olan Aksu'da çilek fideleri toprakla buluştu.

Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden olan Aksu'da çilek fideleri toprakla buluştu.

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Aksu ilçesi, çilek üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Antalya semt pazarların da 'Aksu çileği' adı altında sık sık görülen ve özellikle parçalı arazilerin değerlendirilmesi yönünden oldukça elverişli olan ürünün fideleri toprakla buluştu. Üreticilerle birlikte çilek fide dikimine katılan Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, çilek üreticilerine teknik personeller tarafından her türlü teknik desteğin verildiğini söyledi.

İnal, 'Aksu ilçemiz, yaklaşık 500 bin ton örtü altı domates üretimimizle, ülkemizin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. İklim ve toprak özellikleri açısından çilek yetiştiriciliğine son derece uygun özellikler arz eden Aksu ilçemizin; kendine has tat ve kokusu, dayanıklılığı, uzun raf ömrü, katma değeri yüksek olan çileğimiz, kırsal alanda çiftçilerimizin sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine de katkı sağlamakta ve önemli miktarda gelir getirmektedir' dedi.

Özellikle son yıllarda topraksız, katlı modern çilek sera yatırımlarının da ilçede hızla arttığının ve 1100 dönüm araziye çilek ekildiğinin altını çizen İnal, "2020-2021 çilek sezonunun istihdam odaklı bir yıl olması temel hedeflerimizden biri. İnşallah bu topraklarımız daha bereketli olacak, çiftçilerimizin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek, üreticilerimize bol ürünler ve bereketli kazançlar sağlasın."diye konuştu.

"8 TL'nin altına düşmemeli"

Üretici Aslan Peker ise ailesi ile birlikte 10 yıldır çilek üretimi yaptığını dile getirerek şunları söyledi:

"Ektiğimiz çilek fidesinin adı 'festival' bunun özelliği uzun raf ömrüne sahip olması ve çok tercih edilen bir tür olması. Henüz ektiğimiz fidelerimiz, Aralık Ayı itibariyle meyve vermeye başlayacak. Haziran Ayı sonuna kadar hasat devam edecek. Üreticiler olarak maliyetlerimizi kurtarabilmesi için çilek fiyatlarının, 8 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Çileğimiz Aksu'nun havasından ve suyundan olmalı ki yurt içinden ve yurt dışından çok fazla talep ediliyor." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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